大陸國務院新聞辦公室24日舉行新聞發佈會，說明為全面建成小康社會提供交通保障有關情況。大陸交通運輸部部長李小鵬表示，綜合立體交通網日益完善，六軸、七廊、八通道的主骨架空間已初步形成，高速鐵路對百萬以上人口城市的覆蓋率超過了95％；高速公路對20萬以上人口城市覆蓋率超過98％，民用運輸機場覆蓋了92％以上的地級市。

據中國網引述李小鵬說，同時以高鐵和航空為主的大容量、高效率客運服務體系也加快形成，動車組列車承擔鐵路客運量的70％：2016至2020年鐵路在貨運量的占比由7.6％增加到9.8％，水運占比由14.5％增加到16.4％。同時新業態新模式加速發展，網路預約計程車覆蓋大陸300多個城市，日均完成訂單量2000萬單。

同時在加速低碳化趨勢下，大陸交通的綠色水準持續提升。到去年底的新能源公車達到46.6萬輛，占城市公車總量66.2％；國家鐵路電氣化率達到74.9％，高速公路路面廢舊材料循環使用率也達到95％，快遞可循環中轉袋的使用率達到93.8％。