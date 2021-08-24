近日接連傳出許多公益團體詐騙案，包括「設定錯誤，單筆變分期」、「索取信用卡號」等，據悉，目前全台至少有30家以上的公益團體受害，聯合勸幕表示，詐騙集團此舉是破壞社會信任，呼籲捐款人提高警覺，目前也緊急強化資訊安全系統防護，請民眾一起擔任愛心守門員，互相提醒，不讓愛心遭到濫用。

詐騙集團以「重複扣款」、「電腦設定錯誤」、「定期金額提高」、「協會網站被駭」為由，要求捐款人提供信用卡卡號或至ATM前操作。

聯合勸募協會證實，的確有部分捐款人個人資料遭到惡意竊取，近一個月來陸續有捐款人反應，接獲來電顯示＋號或不明來電的電話號碼，要求捐款人提供銀行信用卡電話或稱協會網站被駭、捐款設定錯誤為由誘導操作ATM等情事，追查發現確有來自不同國家IP位址的惡意攻擊，因此緊急強化資訊安全設備與措施，防堵網路攻擊事件擴散。

聯合勸募理事長鄭信真坦言，捐款人大多都是基於對社福單位的「信任」而捐款，也因此接獲自稱社福單位的來電通常比較沒有防衛心，容易聽從對方指示而受騙。更表示自己在社福領域服務超過30年，見證許多人性的美好展現，現在竟成為詐騙集團的目標，對此感到相當痛心，後續將研擬加強反詐騙宣導，也懇請捐款人保持信心，支持社福團體提供在地服務。

聯合勸募認為詐騙集團是鎖定全台社福團體進行攻擊，由於中小型社福團體普遍經費能力較缺乏，對於資訊安全建置較為基礎，面對惡意鎖定攻擊較無招架之力，因此導致這次公益詐騙事件有多家社福團體受害，但是這也加速社福團體省思個資保全的重要性，對於資料外洩社福團體責無旁貸，因此當務之急是如何提升資訊安全系統防護才是最迫切的下一步。

詐騙集團手法、話術不斷翻新，捐款人如果遇到疑似可疑電話，或聽到「解除設定」、「分期付款」及「重複扣款」等相關字眼，請立即掛斷並撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信陌生來電提供任何資料，或用ATM、網銀進行任何操作，提高警覺不受騙。