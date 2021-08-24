東京帕運將於24日晚間7時舉行開幕典禮，近日政權遭到推翻的阿富汗無法派出選手上陣，幾乎所有從首都喀布爾出發的航班都被取消。不過國際帕運委員會宣布不會撤下阿富汗的國旗，還指派人手代替阿富汗掌旗進場，理由是「向世界傳達團結與和平的訊息」。

國際帕會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）表示會找來聯合國難民代表的高級專員來充當阿富汗掌旗官。「我們希望阿富汗選手也能來，可惜這是不可能的，但他們的精神與我們同在。」雖然沒有阿富汗代表團進入，國際帕會打算透過這個行動來表達對阿富汗人民的支持。

塔利班推行嚴格的伊斯蘭教律法（Sharia law），外界擔心這會進一步限縮婦女的權利，同時壓制了女性運動員發展的機會。不過阿富汗對國際體育比賽沒多大興趣，此次東京奧運只派來4男1女，分別參加100公尺短跑、步槍射擊、跆拳道、50公尺游泳。

上屆里約奧運，阿富汗更只派出3個人，最近一次奪牌是在2012年倫敦奧運，尼帕伊（Rohullah Nikpai）摘下男子68公斤跆拳道銅牌。這位尼帕伊也在北京奧運獲得跆拳道銅牌，阿富汗自1936年參加夏季奧運以來，尼帕伊包辦了全部的兩面銅牌。

尼帕伊小時候曾因為內戰而避居伊朗的難民營，2004年回國接受政府培訓，奪牌後成為國家英雄，受到民眾熱烈歡迎，政府撥款賜他房屋、轎車等奢華享受。尼帕伊奪牌之後曾說：「希望我們國家在30年的戰亂之後能帶來一點和平。」