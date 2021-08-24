中國飯店協會近日在北京發佈《2021中國餐飲業年度報告》顯示，高質量發展的「五化」，包含綠色化、數位化、新零售化、標準化和品牌化成為在大陸餐飲企業未來發展重要指標方向，同時分餐制、反食品浪費、預製半成品、特色單品等新熱點也受到關注。

據《工人日報》報導，伴隨「懶人經濟」需求，整個大陸冷凍食品行業規模也達到超過1200億元（人民幣，下同），其中冷凍麵米約640億元、冷凍火鍋料約400億元，且還保持著年均10％以上的增速，同時也讓複合調味品市場日益火熱。

此外，中國飯店協會會長韓明指出，新冠疫情期間形成「足不出戶」的生活方式，極大地推動產業的數位化發展過程，而由數位化帶動起來的新零售也成為餐飲業的一大發展趨勢，同時外賣服務、預製半成品、特色小吃等逐步成為餐飲業新零售的代表。

韓明表示，近年單品小吃店發展迅猛，諸如炸串、燒烤、滷味、甜品、奶茶等小吃店，正在北上廣深、川渝地區和江南地區的街頭巷尾、商場超市內遍地開花。