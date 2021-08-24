洪常秀的最新作品《引言》由申錫鎬（左）主演，右為藝智苑。（台北電影節提供）

德尼柯特的《全員社距中》宛如超前部署的超現實社交喜劇。（台北電影節提供）

《科西嘉島的夏天》為本屆鹿特丹影展評審團特別獎得主。（台北電影節提供）

2021第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，今（24）日公布「作者視角」及「異境真實」單元片單，多部影壇大師的劇情長片及紀錄片新作將於影展首映，其中曾為焦點影人的濱口竜介和德尼柯特（Denis CÔTÉ），今年將分別放映揚威柏林影展的《偶然與想像》（Wheel of Fortune and Fantasy）和《全員社距中》（Social Hygiene），加上洪常秀獲柏林影展最佳劇本的《引言》（Introduction），一字排開夢幻秒殺陣容。

紀錄片網羅泰國名導阿諾查．蘇維查康彭（Anocha SUWICHAKORNPONG）新作《造訪》（Come Here）、巨匠佛雷德里克．懷斯曼（Frederick WISEMAN）新作《打開波士頓市政廳》（City Hall）和鹿特丹影展評審團特別獎《科西嘉島的夏天》（I Comete - A Corsican Summer）等佳作，台北電影節選片人謝璇指出，這些作品混合虛構與紀實的有機創作方式，打開紀錄片更多可能性，也拓展了我們對於這個類型的想像。

一年內便勇闖威尼斯、柏林、坎城三大國際影展的濱口竜介，是近年最受國際矚目的日本導演，台北電影節2016年以他的作品規劃焦點影人單元，今年更邀請他於柏林影展奪評審團大獎的《偶然與想像》回鍋。擅長運用影像捕捉日常生活中不凡瞬間的濱口，將三段平凡又離奇的故事組成宛如短篇小說集、又若三段命運樂章的作品。對於新作將再次來到台北電影節放映，他直言台灣電影對他影響深遠，「因此作品能在台北電影節放映，就像是做夢一樣！」

2014年曾造訪北影的加拿大導演德尼柯特，年度新作即獲柏林影展邂逅單元最佳導演的 《全員社距中》，可說是疫情下的超前部署預言，早在多年前就完成劇本的他，讓五名女子和一名浪子在深山中保持社交距離，雄辯滔滔又言不及義，上演一段超現實社交喜劇；柯特感謝台北電影節這些年仍持續支持他，讓他與亞洲和台灣能透過電影保持聯繫，期待有機會再度訪台的他也說，雖然北影受到疫情影響，「但相信電影藝術的韌性能夠超越這段艱苦時期。」

多產且獨樹一格的韓國導演洪常秀，勇奪柏林影展最佳劇本的新作《引言》邀請《逃亡的女人》申錫鎬、《獨自在海邊的夜晚》柏林影后金珉禧和《江邊旅館》奇周峰等老班底，以三段敘事描寫年輕男子的愛情與親情觀，演繹心思細膩敏感的男人，刻劃男性面對愛情時的掙扎心境，在黑白鏡頭下更顯獨到美學。

本屆影展選映多部混合虛構和紀實的精采紀錄片：曾任國際新導演競賽評審的當代泰國名導阿諾查．蘇維查康彭，今年以最新長片《造訪》躍上北影大銀幕，她以極低預算進行創作，描述四位前往叢林度假的演員，一面參觀二戰時期遺跡，一面排練喝酒，在時間洪流裡叩問沉重歷史；奧斯卡及威尼斯影展終身成就獎得主佛雷德里克．懷斯曼，繼《悅讀：紐約公共圖書館》後，推出片長長達4個半小時的《打開波士頓市政廳》，藉由一場又一場的市政會議與辯論、市民熱線實況，透過鏡頭捕捉政府真實面，展現民主社會中公開透明、全民開放的的政治樣貌。

本屆鹿特丹影展評審團特別獎得主《科西嘉島的夏天》，由法國科西嘉島當地出身的導演自導自演，邀集素人和職業演員，演繹一幕幕島上的離散詩篇，寫實與多線鋪排的奇遇驚喜不斷。2019年以《完美現在時》獲鹿特丹金虎獎且於北影放映的朱聲仄，新片《河流，奔跑著，倒映著》以倒敘方式從武漢封城回溯多年來的地景變化，宛如獻給家鄉的溫柔情詩；柏林影展邂逅單元最佳影片及最佳紀錄片得主《當我們成為風景》（We）帶觀眾到橫貫巴黎市郊及周邊地區的鐵路支線，訪問依傍而生的居民和難民，將地理和社會背景截然不同的人們連結起來；《古老的靈魂》（Ancient Soul）前進印尼拍攝號稱「世界上最危險工作」的硫磺礦工，導演以長達五年的紀錄片田野為底，和當地素人一同拿起攝影機，完成探索人性的作品。

而兩部國際影展認證強片也將於北影首映，奪得開羅影展最佳導演及女主角的《重返悲劇現場》（Conference），由曾入選2015年台北電影節國際新導演競賽的《廢青同盟》導演執導，劇情從真實事件出發，描寫「莫斯科歌劇院脅持事件」後，受難者家屬在哀悼會上重新回憶這段悲劇，訴說著失去親人的哀慟與沉痛；入選坎城影展的《失落園》（Limbo）描寫手臂骨折，停留離島等待難民證的敘利亞音樂家，面對絕望處境時的心境轉變，這部融合英式幽默的憂鬱喜劇，今年再下一城，獲頒英國獨立電影獎最具突破製片獎肯定。