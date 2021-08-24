大馬歌手丘沁偉與前台北市議員楊實秋的兒子楊澤祖互控妨害名譽、加重誹謗等罪，士林地檢署24日偵結，丘被控強制猥褻部分，因沒有證據證明違反楊的意願，處分不起訴，而丘辱罵楊「賣淫為樂」被控加重誹謗，楊製作印有個資的傳單在丘住家附近張貼，違反個資法以及涉犯加重誹謗罪，分別遭起訴。

22歲楊澤祖與30歲丘沁偉合作架設網站，雙方因細故拆夥。楊指控丘，誘拐他到旅店，藉由討論網頁設計，卻企圖性侵，遭拒後丘在房間內自瀆，涉犯強制猥褻罪，案經檢察官調查，認為沒有證據顯示違反楊的意願，以證據不足處分不起訴。

丘則指控楊，有吸食毒品習慣，另外還偷走他的影片，並製作傳單，印有他的姓名、住址等個人資料，在住處附近張貼「欠錢、有前科」，誹謗他的名譽，檢察官偵結，認楊涉犯違反個人資料保護法、加重誹謗遭起訴。

楊再指控丘，在lebisoupa.com網域中辱罵他「欠錢不還」、「賣淫為樂」、「下海當男妓」等文字，涉犯公然侮辱、加重誹謗，檢察官認定屬實，依法起訴丘男。而丘施用二級毒品安非他命部分，亦遭起訴。另外，丘指控楊與未成年少女發生性關係，士林地檢署聲請移轉管轄，尚未偵結。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！