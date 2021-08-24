總統蔡英文昨日（23）早上7點接種國產高端疫苗，藉以提振國人信心。對此，南投縣縣長林明溱冷回「不予置評」四字；至於先前申請採購BNT疫苗卡關一事，林強調，中央補足各地疫苗缺口才是當務之急，呼籲蔡政府應提供民眾充足且可供多元選擇的疫苗。

根據香港媒體《中評社》23日報導，林明溱出席企業捐贈教育物資活動，針對蔡英文帶頭接種高端疫苗，盼藉以提升國人施打國產疫苗意願，並形同為高端疫苗背書，林冷笑回答「不予置評」四個字。

林明溱進一步表示，台灣各地疫苗仍相當缺乏，尤其9月1日開學在即，還有很多教職員沒疫苗可打，這是眼前的燃眉之急，中央政府要趕緊補足各地的疫苗缺口，這才是當務之急；至於蔡英文要去接種高端疫苗，這是她的個人選擇，他不予置評。

林明溱喊話，蔡政府應提供民眾充足且多元的疫苗，必須保障人民有選擇的權利。在場的國民黨南投區立委許淑華也呼應林的說法，認為各地政府鬧疫苗荒，蔡政府應正視民意而非宣傳特定疫苗。