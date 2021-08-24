高雄市桃源區明霸克露橋8月7日遭沖垮，公路總局甲仙工務段搶修工程多次遭土石流中斷，今天上午簡易便道大致搭建完成，已完成約850m，並進行通行演練，下午如未發生土石流，預計明天上午將開放2時段緊急通行，謝姓區民表示，便道通行首要做的就是趕緊上山採收金煌芒果，未來更期待能有更好的中繼便道，讓居民有一條平安回家的道路。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，近日施工過程所幸未遭遇嚴重土石流，明霸克露橋簡易便道涵管已經埋設完成，並於上游1.5公里處設置觀測站，及設置緊急避難區，今天上午實施臨時便道通行交維演練，並通知復興里、拉芙蘭里及梅山里等3里里長及相關人員到現場觀摩，以利日後通行安全。

今天上午的演練重點，主要讓車輛、機具於2分鐘內緊急集結到預定避難區域。(林雅惠攝)

陳正偉說，今天上午的演練重點，主要讓車輛、機具於2分鐘內緊急集結到預定避難區域，

演練過程順利，下午若未發生土石流，預計明天上午就可以緊急開放通行，他強調，起初便道會較不方便，也比較克難，但為了居民生命財產，會做滾動式檢討。

今天上午的演練重點，主要讓車輛、機具於2分鐘內緊急集結到預定避難區域。(林雅惠攝)

而目前簡易便道先試通行3天，開放時段為上午7點至8點、中午12點至下午1點，之後視狀況檢討、調整。

得知便道將通行，謝姓居民開心表示，明早第一件事，就是開車到山上搶收金煌芒果；張姓居民指出，南橫東部路段於20日開通便開始搶收芒果，但東部路段運費高，若行駛便道，將可大幅降低運費，減少開支。

居民表示，簡易便道雖限制多，但能夠在這麼短時間內搶通，已經很不容易，希望未來能夠很快完成中繼便道，讓民眾出入更加安心。