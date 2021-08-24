大陸澎湃新聞24日報導，廣東省東莞市政府23日印發《東莞市三限房（共有產權住房）建設和分配試點方案》。政府網站資訊顯示，東莞擬在長安、虎門、鳳崗、塘廈、大朗等5鎮試點建設「三限房」項目。根據《試點方案》，承購人按房產總價的50％出資購買50％產權。交付一定年限後，經市政府同意，可獲得完全產權。

報導稱，三限房指的是「限房價」、「限地價」、「限銷售對象」的住房。由政府指定代持機構與承購人共有。承購人按總價的50％出資購買50％產權，另50％產權由代持機構持有。購買三限房享有與普通商品住房同等的教育、醫療、戶政、養老、住房公積金等公共服務權益。代持機構負責三限房專案的營營管理。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此次東莞「三限房」專案除了共有產權的屬性以外，還增加了限房價、競地價等內容，這也是此類住房值得關注的地方。在房價方面，「三限房」將有最高銷售均價的限制；地價方面，三限房將在地價測算的基礎上，限制起拍價和最高價。若結合定向銷售和只需要認購50％的產權比重，相關購房者認購此類住房的購房成本會非常低。同時由於此類住房優先給與周邊的職工認購，則更好地落實了「產城人」的三方融合。

報導指出，限銷售物件方面，承購人的基本條件有4點：1．在東莞市無自有產權住房，且申購前3年內沒有住房轉移登記記錄；2．具有東莞戶籍且在莞累計繳納養老保險滿3年，或不具戶籍但繳養老保險滿5年；3．與三限房銷售區域用人單位簽訂有勞動契約並繳養老保險滿1年；4．大專以上學歷、中級工以上職業技能、或助理級以上職稱。

東莞分配三限房按照兩個階段進行，第一階段定向分配，第二階段公開抽籤。三限房交付一定年限後，經東莞市政府同意，可獲得完全產權。承購人取得不動產權證書滿5年（以不動產權證書登記日期為准）且入戶東莞滿3年的，可按屆時市場評估價8折購買代持機構持分後獲得完全產權。

依據《東莞市優才卡管理暫行辦法》申領並持有莞香卡的可按市場評估價7折購買，持有玉蘭卡的可按市場評估價5折購買。政府指定代持機構所取得的購房款收入，全額歸政府指定代持機構所有。承購人與代持機構按相關規定承擔各自應承擔的稅費。承購人購買代持機構持分並獲得完全產權後，即作為普通商品住房，享有物權等相關權利。