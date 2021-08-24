美國前總統川普吹噓自己在南部邊界蓋了「強大堅固」高牆，不過上周暴雨一來就把好幾道牆的閘門沖垮。

美國前總統川普曾吹噓自己在南部邊界蓋了「強大堅固」高牆，不過最新畫面顯示，這些高牆並不如想像堅固，上周暴雨一來就把好幾道牆的閘門沖垮。

英國《衛報》（The Guardian）報導，川普2015年競選美國總統時，為了阻擋中南美州移民湧入美國，宣布要在南部與墨西哥的邊界蓋一座「偉大高牆」，他甚至吹噓沒有人蓋的牆會比他蓋的更好，強調將是一座「堅不可摧、高大、堅固、美麗的牆」，甚至在擔任總統期間仍不斷強調自己蓋的牆「強大又堅固」。

不過最新畫面顯示，川普蓋的牆似乎不太可靠，科技新聞網站「Gizmodo」昨（23）日公布亞利桑那州南部邊界圍牆殘破不堪的照片，這些牆主要受到暴雨與洪水破壞。

Silver Creek near San Bernardino NWR. Monsoon storm leave gates in disrepair. #BorderWall pic.twitter.com/6F1IkNK8zo — Kate Scott (@madreanwildlife) August 19 2021

You get up in the morning you steady yourself and you keep going to document this ecocide. Grave consequences to people and all sentient beings. 🙏🏼⁦@SandraESanchez⁩ ⁦@LaikenJordahl⁩ ⁦@MoiDarwin⁩ ⁦@WNborderlands⁩ https://t.co/Ji5vCXtmms — Kate Scott (@madreanwildlife) August 23 2021

環境非營利組織「Cuenca de Los Ojos」執行長坎圖（José Manuel Pérez Cantú）指出，邊境城市道格拉斯（Douglas）附近有6座圍牆閘門被沖毀，據信其他閘門也受到暴雨及洪水影響。

畫面顯示閘門半開，下半部直接從牆面脫落，懸掛在圍牆上，圍牆周遭還有碎片散落，可見暴雨及洪水侵襲時的高度及強度有多麼巨大。

報導指出，今年夏天席捲美國西南部的季風降雨導致亞利桑那州南部降下創紀錄雨量，道格拉斯的平均季風降雨量翻倍，引發邊界洪水。根據亞利桑那州地方網路媒體「Tucson Sentinel」報導，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）21日證實道格拉斯附近的圍牆受損，指出創紀錄的洪水淹沒高牆的金屬閘門、並且損害鉸鍊。

《衛報》指出，2020年川普仍當政時就有專家警告，當大雨及洪水來襲時，這座長達701英里（約1128公里）、要價210億美元（約新台幣5870億元）的高牆中，部份區域需要打開閘門，以避免夾帶大量砂石、沉積物、樹枝的洪水沖垮圍牆。

上周的風暴中，這些閘門似乎是打開的，但終究逃不了歷史性洪水的摧殘。

「Gizmodo」將圍牆毀損歸咎於倉促建設及繞過環境法規，「誰會料到這種事？喔當然，每個人都猜得到。」