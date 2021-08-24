袁姓駕駛為了下車買手搖飲，不顧警方鳴笛驅離，執意在台北市區併排違停，因而被開2400元罰單。袁男提告主張，附近路段也有很多違停，都不見員警舉發，他只是買個飲料就被開單，無法接受，但台北地院行政訴訟庭認為，員警舉發過程沒有瑕疵，人民不得主張「不法之平等」，判袁男敗訴，可上訴。

袁男去年6月14日晚間，在台北市區吉林路併排停車，遭中山警分局民權一派出所員警當場舉發。袁男事後收到2400元罰單，提行政訴訟請求撤罰。

袁男主張他當時只是下車買飲料，看到員警準備開單就跑過來，但員警仍放任其他違停車輛不管，執意先開他的罰單，讓他無法接受，林森北路與錦州橋天天違停及併排停車，也沒見警方取締。

法官勘驗影像截圖，發現現場共2線道，袁男將車子停放外側車道，大燈亮起，右側路邊則畫設有機車停車格，明顯已佔用直行車道，且袁男並提著飲料站在車旁，已離開駕駛座，併排停車違規行為屬實，罰單並無違誤。

員警也具狀還原舉發經過，指當天開車巡邏到現場，發現有多汽車違停，隨即鳴笛驅離，袁男在對面違規併排停車，見警車鳴笛仍下車買飲料，他改用擴音器要求駛離，袁男仍未出面移車，等到要開單時才匆忙出現，但當時舉發單已填製完畢，才改為當場舉發。

法官認為，員警舉發過程過程並無瑕疵，縱使袁男提出街景照片，指附近其他路段也有違停，但行政法上的平等原則，只適用合法權利，人民不得主張「不法之平等」，因此判袁男敗訴。