土屋太鳳在片中一夜之間經歷了接二連三的不幸。（Catchplay提供）

暗黑童話懸疑電影《變調的灰姑娘》由日本兩大偶像土屋太鳳與田中圭共同主演，即將於本週五(8／27)上映，今日釋出特別花絮，因全球疫情之故，男女主角無法來台灣為電影宣傳，暖心的女主角土屋太鳳特別錄製了一段影片獻給台灣的粉絲，除了大展女神親和力以中文向影迷們問好之外，土屋太鳳也表示很高興電影能在台灣上映，呼籲粉絲們一定要記得進戲院觀賞《變調的灰姑娘》，最後她更期盼：「希望未來能與台灣的粉絲們見面！」

兩位超人氣男女主角土屋太鳳與田中圭並不是首度合作電影作品，在《日之丸的靈魂》中，兩位演員亦飾演夫婦搭檔的角色，對於再度與田中圭共組家庭，土屋太鳳形容：「當得知《變調的灰姑娘》能與田中圭再次搭檔簡直鬆了一口氣，感到相當放心！田中圭是個非常投入的演員，我們在拍攝現場也常常討論與交流表演方式，這次的合作出現很多火花，真的是一個很棒的拍攝經驗，非常推薦大家去看這部電影！」《變調的灰姑娘》上週公佈超驚悚預告後，即引起眾多粉絲敲碗表示非常期待：「預告片覺得很驚悚又恐怖，超想知道最後結局」、「黑化的土屋太鳳詮釋的暗黑故事，以及如何挑戰我的三觀極限都很令人期待，最重要的是兩位演員都超喜歡，真的超期待！」