現有的新冠變種病毒株

就在新冠變種Delta病毒株在全球肆虐之際，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的免疫學家雷迪（Sai Reddy）警告，可能出現一種結合所有現有病毒株大成的「超級變種新冠病毒株」Covid-22。

據瑞士媒體《瑞士資訊》（SWI）報導，生物系統科學與工程系副教授雷迪告訴《星期展望》（SonntagsBlick）周報，「很可能會出現一種新變種，我們無法再依靠一種疫苗」。

現年40歲的雷迪說，這類新變種肯定會蔓延到瑞士，也因此在接下來幾年，必須不斷因應新變種，準備好幾種疫苗接種。

他指出，來自南非的Beta，還有巴西的Gamma都因為突變，而能部分逃避抗體。雖然Delta更容易傳染，並還沒有產生這類突變。「要是Beta或Gamma變得更容易傳染，或是Delta產生突變，那我們可能要談談大流行的新階段，」雷迪說，「這會變成來年的大問題，Covid-22可能會比我們目前所經歷的還糟糕。」