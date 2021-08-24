監視器底座暨軸承廠信錦（1582）應主管機關要求，公告7月自結損益，單月稅後純益2200萬元，直逼整個第二季獲利2500萬元，由於第二季營運基期相對較低，信錦第三季營運可望重返成長。

信錦發行12億元無擔保可轉換公司債（CB），8月25、26及27日為投標日，競拍底標價為100元，該筆可轉換公司債將於9月9日發行。

上週信錦應主管機關要求，公告7月自結損益，單月稅前盈餘3200萬元，一個月的獲利就與第二季相當，單月稅後純益2200萬元，也貼近整個第二季的2500萬元，每股稅後純益0.2元，累計今年前7月每股盈餘約1.42元。

由於第二季營運基期降低，第三季伴隨新機種及傳統旺季到來，信錦第三季營運可望重返成長。

信錦為全球第一大監視器底座暨軸承廠，第二季受到業外虧損2600萬元、侵蝕每股盈餘0.21元衝擊，加上上半年產線火災導致雇用臨時工時成本攀高，拖累毛利率表現，第二季每股稅後純益降至0.2元，單季營運逆風，惟法人確認，信錦營運已於6月觸底。