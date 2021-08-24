大陸人社部近日發布「北京市外來新生代農民工監測報告」顯示，2020年北京新生代農民工占比達到50.1％、男性占比高於女性，就業集中於勞動力密集型行業，但從事資訊傳輸、軟體和資訊服務業的占比則大幅提高，在所有行業中增幅最大。

繼2017年新生代農民工比例在全大陸首次過半後，該族群比例在北京也過半。這意味大陸農民工結構已發生深刻變化，新生代農民工成為主力軍。同時「農民工」3個字不光只是體力勞動者的代名詞。

另外觀察報告顯示，2020年新生代農民工就業人數前五的行業，依次為居民服務、修理和其他服務業，製造業，建築業，批發和零售業，住宿和餐飲業，共吸納67.2％的新生代農民工。

據中國經濟網報導，所謂的「新生代農民工」，一般是指出生於20世紀80年代以後，年齡在16歲以上，在異地以非農就業為主的農業戶籍人口。也就是說，「新生代農民工」與工種無關，主要是戶籍狀態。