劉威廷下場指導小選手比賽技巧，也分享參賽經驗，更勉勵學弟妹要堅持下去，持續精進讓自己成為更好的自己。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

王子維也跟學弟妹分享，奧運是最高殿堂，比賽的氛圍與過往不太一樣，會讓人特別想在場上盡情發揮。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

林郁婷也跟員林國中的拳擊小將們過招，希望傳授給他們更多的比賽經驗。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

2020東京奧運為國內颳起運動旋風，這次參加東奧的熱門選手，包括羽球單打好手王子維、彰化子弟跆拳道劉威廷以及拳擊女子57公斤級世界第一的林郁婷，24日現身彰化員林國中，與體育班的小將分享運動場上的經驗與心情，小將也把握機會與國手們學習，興奮神情嶄露無遺。

員林國中發展體育項目就是跆拳、羽球與拳擊，三位國手24日到員林國中與所有體育班同學相見歡，學弟妹們看到偶像興奮尖叫，國手們除了分享在東奧的經驗與心得，也傳授實戰經驗給所有學弟們，更下場切磋交流，精湛的技術看得師生們好不過癮。

王子維表示，奧運是最高殿堂，比賽的氛圍與過往不太一樣，會讓人特別想在場上盡情發揮，而因為疫情打亂了比賽節奏與訓練，或多或少都會有影響，但這都是能夠累積的經驗，也期待所有小將能夠繼續努力，朝著自己的目標邁進。

林郁婷說，國內拳擊手要站上奧運殿堂相當困難，就連她的教練也是第一次帶選手到奧運，她們師徒倆摸索用學習者的心態去面對比賽，經過奧運的洗禮之後，也有助於日後的比賽，或下次挑戰奧運時，能更清楚自己要準備什麼，並達到期許與目標。

劉威廷也說，可以順利比完賽，並健康歸來他認為就是最棒的事情了，這次疫情帶來許多考驗，未來會將研究所讀完，勉勵學弟妹要堅持下去，持續精進讓自己成為更好的自己，也很開心看到有學校對體育如此熱情，希望他們繼續加油。

校長吳俊良表示，所有東奧英雄在運動場上大放異彩，這次的機會真的非常難得，所有小將可以跟奧運選手面對面交流，藉由前輩們手把手的教導，將體育世代做一個傳承，讓所有員林國中的小將們獲益良多，在未來更有信心去迎戰每場比賽。