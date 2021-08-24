新北市金山警分局於今（24日）上午9時舉辦卸、新任分局長交接佈達典禮。（金山警分局提供）

新北市金山警分局於今（24日）上午9時舉辦卸、新任分局長交接佈達典禮。（金山警分局提供）

新北市金山警分局於今（24日）上午9時舉辦卸、新任分局長交接佈達典禮，值此新冠肺炎防疫期間為避免群聚，僅邀請北海岸轄區民意代表、區長、里長、及分局民防義警、義交義刑、志工及警友辦事處主任到場觀禮，儀式簡單隆重，備感溫馨。

新任分局長林詮峰原任基隆市警局副局長，曾任嘉義縣警局中埔分局長、苗栗縣警局竹南分局長、金門縣警局主任秘書、基隆市警局第四分局長、督察長及副局長等重要警職，歷練完整。

林詮峰亦感謝卸任分局長趙家輝在過去的一年，率領金山警分局各級幹部與同仁，共同面對新冠肺炎疫情，在維護治安及交通，協助防疫及疫調工作上，均交出亮眼的成績單，趙分局長也在這次的人事異動中榮調新北市警局樹林分局長一職。

新北市警局局長黃宗仁在佈達典禮中表示，新任林分局長的學、經歷完整，在基隆巿警局服務期間的優秀表現有目共睹，而趙分局長自上任以來在金山分局處理非洲豬瘟、新冠疫情為新北市警局對抗看不見的敵人，立下汗馬功勞，都是不可多得的人才。

再次重申其治安理念：「基層優先，人民最大；治安不空窗，服務不打烊，新北家園我們守護」，期許兩位分局長在各自的轄區繼續發光發熱，為維護新北市的治安而努力。