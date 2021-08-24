中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，並要求多個行業應停業，但隨著疫情趨緩，多個行業已開始復業、但八大行業卻仍遙遙無期，台北市娛樂公關經紀職業工會呼籲，政府不應持續忽視特定行業的勞動權，儘速參照第一線意見公佈復業條件；公布復業條件、落實監督、儘速復業；勿再忽視特定行業勞動處境，政府應開始重視、並適洽管理，守護基層勞工工作權。

台北市娛樂公關經紀職業工會說，這些從業族群並非沒有去找工作，而是打臨工與普通工作根本無法負擔沈重的家計支出，經過三個月多漫長的停業，儘管是有儲蓄的勞工，現在的存款亦所剩無幾，更何況是要負擔沈重家計的人，現況更是令人憂慮，十分焦慮這樣的狀況下會產生什麼樣的社安問題。

台北市娛樂公關經紀職業工會認為，特定行業與其他行業一樣，也需要繳稅，直到疫情發生，特定行業的工作權益仍然是政府視而不見的，事實也是最早被停業，最晚被復業。特定行業從業族群因「污名」與「偏見」，常常是不敢發聲、被輿論攻擊的一群，特定行業被視為「燙手山芋」，因為弱勢、背負罵名、支持的力量又少，所以「柿子挑軟的吃」，可以持續漠視特定行業的處境甚是壓迫其工作權。

台北市娛樂公關經紀職業工會提及，去年的停業花了一個半月制定復業條件，今年的停業初期我們可以理解應待疫情穩定或疫苗普及才能開始營業，現在已逾三個多月，各行各業有出現其防疫對策與復業條件，唯獨特定行業始終看不見如何防疫，亦看不見政府在哪個階段有關心過特定行業的處境。

台北市娛樂公關經紀職業工會提及，將發公函致各部門，同時邀請基層從業者開始進行有效連署，要求公部門整合基層勞工的意見結合醫療專業落實屬於「特定行業」的防疫方式。另外也將在近期釋出疫苗預約教學，讓沒有那麼習慣使用網路的從業者可以更清楚如何預約登記。