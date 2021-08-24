高端疫苗23日正式開打，蔡英文總統成為首位接種者，鼓勵國人施打，但卻有3人身體不適，24日更發生56歲陸姓網路專欄作家打完後死亡，成為首例，高端股價大跌。北市副市長蔡炳坤受訪表示，是否因打完高端而死亡需進一步解剖釐清，但高端的安全性與保護力一直以來都沒讓民眾充分了解，中央應說清楚、公開揭露！

蔡炳坤表示，是否因打高端而死亡，要進一步解剖化驗釐清，當初剛開始打AZ也有這樣，雖還不能肯定是否有關連，但針對這樣的案例，中央一開始就該講清楚高端的安全性與保護力，要向民眾說明清楚以了解，北市昨、今會有5萬人接種完高端疫苗，還是按照計畫意願進行接種，因這是民眾的選擇。

蔡炳坤說，各個疫苗的成分都不一樣，不同的疫苗會有反應，看一些報導寫高端疫苗是「蛋白質次單元疫苗」，似乎應比較不會有太大反應才對，但這是專業問題，要專業解決，希望中央盡快釐清。

蔡炳坤強調，北市府與市長柯文哲一直以來，支持台灣有自己的國產疫苗，但強調高端疫苗的安全性與保護力必須讓民眾充分了解，才能使民眾安心，且要符合程序，對台灣來講，目前能選擇的疫苗不多，更要充分公開資訊，既然已有這樣死亡的個案，最好確認並了解原因，這要很謹慎，畢竟是國產疫苗。