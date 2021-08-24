高階顯卡及IC缺料影響客戶拉貨，成為曜越(3540)下半年營運變數，曜越表示，下半年營運還是要看顯卡供給狀況，今天股東會通過每股配發股利4.5元，並完成董事改選，由林培熙續任董事長。

曜越今天舉行股東會，曜越以散熱器產品起家，推出世界首款渦輪式造型CPU散熱器Golden Orb，後續推出機殼及電源供應器等產品，以『Thermaltake』自有品牌行銷全球；99年進軍電競市場，成立Tt eSPORTS、105年推出高端品牌TT Premium、107年發布業界首創TT RGB PLUS生態系統搭配AI人工智慧語音控制，全面連動曜越所有產品、108年正式進軍記憶體模組市場，並採用全球首創水冷與自然散熱雙模科技，打造獨一無二的散熱系統；首次成功將記憶體技術與水冷科技結合，並在台北三創設立全球首家曜越水冷電競電腦旗艦店，為滿足玩家高規格的需求，推出高端TT Gaming電競產品，全力搶攻高階電競配備及水冷電競電腦市場。

受惠於全球新冠肺炎疫情，宅經濟及電競市場需求旺盛，曜越109年合併營收為52.53億元，年增30%，歸屬於母公司稅後盈餘為4.56億元，年增4.39倍，每股盈餘為7.06元，今天股東會通過每股配發股利4.5元，包括3.5元現金股息及1元股票股利。

儘管遠距生活及宅經濟需求延續，但顯卡及IC缺料問題干擾出貨，曜越上半年稅後盈餘為2.07億元，年增37.09%，每股盈餘為3.22元；累計前7月合併營收為28.14億元，年減3.93%。

曜越表示，今年將持續拓展銷售管道，「蝦皮購物」正式成立「Thermaltake曜越品牌旗艦店」，店內包涵TT PREMIUM、Thermaltake和Ttesports三大產品線，讓消費者有更便捷、迅速的購買通路與服務，並持續建立全球線上、電商市場及線下渠道，打響品牌知名度；公司亦針對全球各區消費者的特性，提供客製化產品製作，創造特有價值與功能的產品規格，以及掌握市場趨勢，尋求異業結盟，藉以創造出更多創新技術的產品。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為：林培熙、潘建銘、吳孟龍、申學仁；新任獨立董事為陳伯東、楊承彬、楊政德。