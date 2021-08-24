因投資者開始謹慎靜待本周晚些時候將召開的美國聯邦儲備理事座談會議，認為該會議後將可能提供更多有關聯準會(FED)縮緊貨幣政策走向的時間表，貨幣緊縮政策可能會減緩世界最大經濟體的經濟復甦並提振美元，令以美元計價的金屬價格更顯昂貴，令倫敦(LME)周二銅價扭轉早盤漲勢而下跌。

周二(8/24)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.31%，報每公噸9,245美元，盤中最低一度跌至每公噸9,212.5美元低點。