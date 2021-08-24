目前在新加坡訪問的美國副總統賀錦麗今天表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措且「非法」聲稱擁有大片南海水域的主權；她強調，美國與盟友、夥伴站在一起，面對這些威脅。

賀錦麗（Kamala Harris）22日抵達新加坡，展開為期3天的訪問。這是賀錦麗上任後首度出訪亞洲，新加坡是第一站，她將於今天下午轉往越南訪問。

賀錦麗今天在新加坡濱海灣花園發表演講，闡述美國對印太區域的願景。她說，印太區域對美國的安全及繁榮來說，至關重要，美國一些最密切的盟友及夥伴都在此區域；與印太區域的夥伴關係對美國來說是首要優先事項。

她表示，美國對印太區域的願景包括和平與穩定、海上自由、促進人權、對以規則為基礎的秩序的承諾，以及認知到共同利益並非「零和遊戲」。

賀錦麗指出，隨著目前區域秩序受到威脅，她這趟亞洲行是為了重申美國對印太願景的承諾，並確保能處理「今日及明日的挑戰」。為此，美國將投入時間與精力來強化夥伴關係，包括與新加坡、越南的夥伴關係。

她也說，美國的印太願景包括自由航行，「這對我們每個人來說都很重要」。每天都有許多貿易經由海上流通，影響許多人的生計。

然而，賀錦麗表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措，聲稱擁有大片南海水域的主權。中國這些「非法」的主張已被2016年的南海仲裁案否決，但北京的行為仍持續破壞以規則為基礎的秩序並威脅他國主權。

她說，「美國與盟友及夥伴站在一起，面對這些威脅」，同時也強調美國與東南亞及印太區域互動往來，不是為了要「對抗」任何一個國家，也不是要任何人在兩國之中選邊站；美國與此區域的互動往來是為了對此區域的願景。

賀錦麗表示，美國追求自由、開放的印太區域，以促進美國及盟友、夥伴的利益。除了深化雙邊關係，美國也會透過東協及新成立的四方安全對話（Quad）、湄公河-美國伙伴關係等，進行多邊合作，「我們的目的是強化夥伴關係並加強共享願景」。

此外，賀錦麗也談及阿富汗情勢。她說，美國在阿富汗打了20年的仗，有許多美國及夥伴國的軍人喪命，幾個月前，美國總統拜登（Joe Biden）做了一個「勇敢、正確」的決定，因為美國已完成在阿富汗的任務，因此要結束這場戰爭。

她指出，過去幾週，美國專注於安全撤離在阿富汗的美國公民、國際夥伴、協助美國的阿富汗人及其他面臨危險的阿富汗人。美國感謝其他國際夥伴與美國站在一起，合作執行艱鉅的撤離任務，包括新加坡在內。

同時，賀錦麗表示，很重要的是，當美國正在處理因應某一個區域的情勢發展時，也要持續推進在其他區域的利益，包括印太地區。這也是她訪問新加坡的原因。（編輯：黃自強）1100824