行政院規劃五倍券10月初上路，數位券可「家戶綁定」，上限5人，能否適用所有國內電商，目前還在討論；官員今天表示，五倍券方案，最快26日行政院會通過後對外說明。

根據政院目前規劃，若疫情持續可控，五倍券預計10月初上路。五倍券紙本券一套10張共5000元，內含3張1000元、2張500元、5張200元，擁有國幣防偽等級；選擇數位五倍券的民眾可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

五倍券可使用範圍比照去年，包括全國實體店家、攤商都可使用。至於電商部分，目前有兩方案還在討論，一是比照去年電商白名單，限定藝文展演、體育賽事及旅遊商品的平台才可使用；另一方案則是除境外電商外，所有國內電商都可使用。

行政院官員表示，去年至今，許多商家、攤商都加入電商或是外送平台行列，民眾使用度大增，因此討論過程，有一派意見認為可將國內電商平台包含外送平台等都納入數位五倍券使用範圍，只限制不能用於境外電商，但相關討論仍未定案。

官員表示，政府鼓勵公股行庫等增加使用數位五倍券的誘因，且相關回饋在使用上也必須比去年更方便。

政院官員說，數位五倍券推出「家戶綁定」，主要考量並非每個人都能出門消費，例如部分行動不便的長者或是嬰幼兒，加上去年發行三倍券時，有家長反映不想領紙本，想一起幫小孩綁定數位券，因此這次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

官員說，五倍券全民免付新台幣1000元，經費經過估算，不超過1300億元，在特別預算可支應範疇。