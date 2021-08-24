開學倒數一周，但仍有部分教職員尚未施打疫苗，北市今獲配5800劑AZ疫苗，蔡炳坤表示，明天開始會在花博爭豔館提供教職員施打，並安排2到3天內施打完畢，至於5800劑接種完後還有多少教職員未施打，蔡說，仍要看接種報到率，打完後才會知道還有多少教職員沒施打，並報請教育部，再撥補疫苗。

台北市教師會表示，台北市第二波送出名單為1萬528人，扣掉這段時間可能是老師自行預約等，約1690人，所以名單上是8838人，但中央只核撥5800劑，中間短缺了約3000劑，質疑中央跟地方要如何協調。