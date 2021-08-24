北市今獲配5800劑AZ疫苗 蔡炳坤：明起供教職員施打 14:092021/08/24 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡炳坤表示明天開始會在花博爭豔館提供教職員施打，並安排2到3天內施打完畢。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開學倒數一周，但仍有部分教職員尚未施打疫苗，北市今獲配5800劑AZ疫苗，蔡炳坤表示，明天開始會在花博爭豔館提供教職員施打，並安排2到3天內施打完畢，至於5800劑接種完後還有多少教職員未施打，蔡說，仍要看接種報到率，打完後才會知道還有多少教職員沒施打，並報請教育部，再撥補疫苗。 台北市教師會表示，台北市第二波送出名單為1萬528人，扣掉這段時間可能是老師自行預約等，約1690人，所以名單上是8838人，但中央只核撥5800劑，中間短缺了約3000劑，質疑中央跟地方要如何協調。 #北市 #獲配 #AZ #疫苗 #教職員 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 新北首例！39歲男昨打高端今昏迷不治 衛生局回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 陸姓作家打高端猝逝 接種後曾到1地打卡：最後IG動態曝 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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