前公懲會委員長石木欽懲戒案，職務法庭上個月開庭時，監察院代表突然聲請2名參審員、3名職業法官組成的合議庭迴避審理，經本月6日另一合議庭參審員及職業法官審理後，駁回監察院的聲請，但昨天23日是抗告最後一天，監察院未提抗告，審判長將訂庭期繼續開庭。

這起矚目案件首次開庭前，民間司改會就向職務法庭「喊話 」，要求不得免議判決、不得審結。審判長吳景源因此呼籲各界應給 予法官、參審員一個乾淨的審判空間，並說「指導審判不是好現象」 。

6月29日合議庭首次審理時，審判長就曾詢問有沒有要聲請迴避， 監察院代表陳先成當時說無迴避必要。不料，監院後來改變心意，但未透過書狀聲請，卻在上個13日言詞辯論庭時，突然喊著要聲請合議庭迴避。

另一合議庭審理後認為，法官在訴訟程序進行中，基於訴訟指揮權所為之裁量，並非當然受當事人意思之拘束，倘已就該裁量事項使當事人表示意見，並就裁量准駁所依據之理由於訴訟程序中或終局裁判加以說明，不能認為偏頗之虞而聲請法官迴避。

此外，許可石木欽委任代理人到庭，並無預斷石的違失情節輕微之情形，且依職務法庭先前的案例，審判長都曾許可被付懲戒人委任代理人到庭，最後判決結果客觀上沒有因審判長許可被付懲戒人委任代理人到庭，而有心證利於被付懲戒人之情形。

由於監察院所提出之釋明，無法使本院確信，以一般通常之人所具有之合理觀點，足以使人對於合議庭審判長、陪席法官及參審員能否為公平裁判產生懷疑，因此，合議庭認為，本件聲請於法不符，應予駁回。