國產高端疫苗昨起開打，56歲的馬來西亞籍陸姓作家昨接種高端後傳出不適，今早死亡，陸姓作家生前曾多次在臉書發文支持國產疫苗，並直言「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』，用少數人的犠牲，換取多數人的平安」，而在10天前陸姓作家才參觀過高端疫苗廠。

陸姓作家昨和一對子女前往桃園大園國際高中接種高端疫苗，並在臉書PO文，表示很榮幸與蔡英文總統同一梯次打高端，還在留言處向朋友說「支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全」，沒想到今天卻傳出他身體不適，到院前死亡。目前法醫正在相驗釐清死因。

陸姓作家在臉書PO文一家三口支持高端疫苗，沒想到就傳出猝逝消息。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

陸姓作家經常在臉書分享觀點，6月曾發文表示，打疫苗是一種國民義務，而不是權力，若每個人都挑三揀四、這不打那不打，就會形成防疫漏洞、死角，危害整體。他指出，「現況只能有什麼疫苗、就打什麼疫苗，即使有人會因此致死。但畢竟不是每個人打了都會死。大家都打，整體染疫死的人、確診的人，肯定會少一點，疫情會趨緩」。

他強調，打疫苗「利大於弊」，除非選擇完全不出門、在家與世隔絕，否則都應該打疫苗，「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』——用少數人的犠牲，換取多數人的平安」。

陸姓作家昔日一席「獻祭說」再度被起底，引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書）

陸姓作家8月14日也曾參觀高端疫苗廠，稱高端疫苗12歲以上就可以打，別的疫苗是18歲以上，「代表國、高中生都可以打、打完就可以正常上課，這是最重要的！不只對台灣重要，對全世界都是重要的！」

如今猝逝消息一出，不少親友紛紛湧至他的臉書PO文痛心表示「怎麼可能，太令人震驚了！」、「上週相聚甚歡，此刻天人永隔」、「昨天還好好的，怎麼可能…是開玩笑嗎？」、「我真的不敢相信，陸叔一路好走」。