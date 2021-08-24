監察院24日公布第180期廉政專刊，其中前交通部長林佳龍與妻子廖婉如共有存款達1億5202萬元，有價證券1億3220萬元，加上累積已繳保險費折合總金額3113萬元，2人身價加起來破3億元。此外，陸委會主委邱太三伉儷存款近6000萬，擁有10筆土地、6筆建物。

根據監察院公布的申報資料，林佳龍與妻子廖婉如擁有1筆位於北市中山區土地、1筆位於台中市西區的土地信託，2筆建物、4筆建物信託；原本今年4月申報時登記於廖婉如的TOYOTA RAV4汽車，則改登記於林佳龍。

林氏夫妻現金共有50萬元，存款高達1億5202萬6763元，相較於上次申報增加199萬3191元；有價證券1億3220萬元1430元，相較於上次申報少了227萬6860元。

林佳龍和廖婉如其餘有價值財產為95萬6893元，分別是廖婉如的珠寶9萬元、2人的信託專戶存款；保險部分，累積已繳保險費折合金額3113萬7212元，廖婉如於2015年信託價值559萬2940元的群創股票。

此外，邱太三夫妻共有10筆土地，建物有6筆，存款共5828萬8079元，宋富美擁有2輛汽車，信託總價額45萬元的鴻海股票，保險累積已繳保險費折合金額為3205萬125元。