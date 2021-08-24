新冠肺炎疫情趨緩，全台今起維持2級警戒，開放有條件探病，以及雙北住院檢疫加嚴。中央流行疫情指揮中心今宣布，有鑑於民眾的探病需求，今起調整門禁管制及陪病人員篩檢措施，開放有條件探病，但具風險的雙北地區，住院病人、陪病者除入院篩檢外，還得每7天加做1次抗原快篩，住院病人均公費支應，陪病者1人由公費支應，保護醫院的安全。

指揮中心今起開放醫院加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則，另住院天數達7天以上者探病將列為下一階段開放對象。

今起有條件開放探病，限2名訪客，須出示3日內PCR或快篩陰性證明。(指揮中心提供)

為保護病人，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。為避免入院時因處於潛伏期導致偽陰性結果，風險縣市(臺北市及新北市)住院病人及其陪病者，除維持原有之入院篩檢外，增加定期篩檢措施。雙北住院病人入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩。其陪病者每7天進行1次抗原快篩，1位由公費支應。

雙北今起入院疾病者管制加嚴，每7天快篩一次。(指揮中心提供)

若陪病人員如為「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天(含)以上者」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者」，得免除前述篩檢。

指揮中心提醒民眾，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，籲請民眾於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。陪病人員須不具新冠肺炎相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史；且進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生；陪病及探病期間，以單一病房為活動範圍，減少非必要的人際交流及聚會，縮短在公共空間的停留時間，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。