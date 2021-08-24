高端爆首例死亡！作家打完隔天猝逝「初判心肌梗塞」 陳時中：不會因此停止施打

國內首度傳出接種高端疫苗後死亡的個案，居住在桃園市的陸姓作家昨天打完高端疫苗，今天上午身體不適猝逝，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前初步認為是有心肌梗塞的可能性，但因為個案是在到院前死亡，所以需要經由司法相驗，再由檢察官做相關判定。

陳時中證實，高端不良事件的死亡通報，這起是首例。

陳時中也說，個案的確切狀況需要等司法相驗的結果出爐，判定死亡證明書以後，才會比較清楚，但「我們不會因為這樣，而停止施打高端。」他並表示，作家本身有慢性病史，但從他個人的臉書來看，似乎施打完疫苗後的狀況都還蠻穩定的。

56歲的馬來西亞籍陸姓作家陸姓作家昨（23日）打完高端疫苗回家後，就表示身體有些不適，直到深夜還是睡不著覺，家人今（24日）早發現他遲遲沒有起床，進入房間查看才發現他已經沒有呼吸心跳。家屬表示，他是有高血壓的病史，並沒有其他的身體疾病。

另發言人莊人祥指出，昨天共有45件不良事件通報，分別是非嚴重不良事件有23件，死亡有2件，其他疑似不良事件20件，但稍早傳出的高端死亡通報個案並沒有列在2例死亡通報中。而高端昨天新增1例接種後非嚴重不良反應事件。