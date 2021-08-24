由知名演員黃仲裕導演的電視劇「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」，劇組選在柳營代天院取景。（張毓翎攝）

由知名演員黃仲裕導演的電視劇「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」，劇組選在柳營代天院取景。（張毓翎攝）

由知名演員黃仲裕導演的電視劇「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」，劇組選在柳營代天院取景。（張毓翎攝）

由知名演員黃仲裕導演的電視劇「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」，劇組選在柳營代天院取景。（張毓翎攝）

台南柳營代天院主祀俗稱遊王公的代天巡狩，為在地人重要信仰中心，由知名演員黃仲裕導演的電視劇「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」，劇組選在柳營代天院取景，24日開鏡儀式上，市長黃偉哲、議長郭信良前來祝收視長紅。黃仲裕說，籌備期間，他跟妻子夢見代天巡狩微笑著對他們致意，因此與廟方決定極力促成此戲劇開拍，希望宣揚在地信仰文化。

電視劇「代天巡狩遊王公寶劍奇緣」，是以發生在台南柳營代天院的民間傳奇故事改編及再創作而成；許多故事來自早期柳營地區居民的生活故事及代天巡狩遊王公的傳說。

今日於柳營代天院前開鏡典禮，邀請台南市長黃偉哲一同開鏡，現場還有台南市議會議長郭信良、台南市議員沈家鳳、議員李宗翰、柳營區長汪慶龍、柳營代天院主委盧朝仁等廟方幹部皆到場。

劇組預定取景地點，包含岸內糖廠劉家古厝、學甲老唐湖、小脚腿、林家古厝、關仔嶺等，遍及柳營區、鹽水區及學甲區，「遊王公寶劍奇緣」預定於11月播出，市長黃偉哲祝福劇組拍攝期間安全健康、開鏡大吉，播出能收視長紅。