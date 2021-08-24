一部好的影視作品，除了要有深具實力的演員外，幕後工作人員的各種支援，絕對是不可或缺的，而明星拍片，再怎麼敬業，有時總需要替身，但替身通常就像影子一般，自身很難出頭，其中，劉德華的替身杜奕衡，卻是在當了天王替身後，被恩師姜文發掘，加上自身的努力，逆襲演藝圈，成了雙料影帝。

作為天王劉德華替身的杜奕衡，可說是演藝圈奇蹟，出身四川的他，原本入行是當歌手，唱紅不少網路流行歌，但歌紅人不紅，他還曾被唱片公司安排做張學友的伴舞，而在等待一個出頭機會的他，因緣際會下參加了選秀節目《超級模仿秀》，杜奕衡不但長得像劉德華，歌聲也很到位，因此受到眾人的關注，他最後脫穎而出，拿下選秀節目的冠軍。

杜奕衡被恩師姜文發掘，跳脫劉德華替身身分成為獨立的演員，更翻身奪得影帝。(取材自杜奕衡微博)

杜奕衡因明星臉，轉動了命運的齒輪，他收到了一個劇組試鏡機會，是在片中給劉德華當替身，他以天王替身身分進入電影圈，但戲拍完了，杜奕衡又沒了方向，剛巧他長得像劉德華這件事，引起知名演員兼導演姜文的興趣，姜文告訴杜奕衡，模仿必須不斷創新，不然就是死路，告訴他長得像劉德華不是壞事，但「關鍵要走出劉德華形象的陰影」。

杜奕衡一聽隨即認姜文為師，大導也一步一腳印帶著他訓練演技，途中他曾想給恩師上課費，被姜文怒回絕，說給他上課是希望培養一個人才，「為了錢，我會這樣掏心教你嗎？」，而杜奕衡很爭氣，不但學習認真，且私下為人行事非常嚴謹，後來姜文讓他出演《讓子彈飛》馬匪老四，大導徐克找他演《龍門飛甲》、《智取威虎山》等，杜奕衡以自己的身分成為演員，受到業界人士青睞。

之後，杜奕衡憑藉《鬥法五湖鎮》，拿下溫哥華國際華語電影節及廣州花城藝美獎電影節雙料影帝，還被劉德華邀請，出演他監製的《特工爺爺》，與洪金寶同台飆戲，可謂逆轉了替身人生。