個子嬌小的李蘋果是抱著音樂夢的女孩，李蘋果從2009年開始嘗試歌曲創作，2012年取得街頭藝人證照，有好身材的李蘋果還是一位寫真模特兒，而李蘋果日前則在網路上買了3件性感睡衣，其中一件尺度超辣，打開看只有3塊布，穿起來都是洞，也讓李蘋果零贅肉的好身材全曝光。

擁有前凸後翹身材曲線的李蘋果，平時就不吝嗇放送好身材，根據《三立新聞網》報導，李蘋果近日則在網路上買了3件性感內睡衣，每件尺度都超辣，其中一件攤開竟然是連在一起的3塊布，李蘋果研究模特兒照片後，才終於把睡衣穿上，而睡衣不只布料少，衣服兩側還是網狀，穿起來超高難度，也讓李蘋果直呼：「完全不能有任何贅肉」。

李蘋果辣穿性感睡衣。（圖／取材自李蘋果Instagram）

另外，李蘋果還購入白色深V蕾絲睡衣，不只布料少得誇張，衣服還沒有任何襯墊，讓李蘋果穿上去幾乎全裸，傲人雙峰和火辣S身材曲線全都露，而李蘋果穿完性感睡衣後，也大方在IG限時動態分享辣照，她還笑說是：「很有事的衣服」，至於李蘋果為何會穿性感睡衣？對此，李蘋果則向媒體表示，對自己的身材很有自信，想趁年輕留下紀念。