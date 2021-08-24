2002年經營鴻禧高爾夫球場的鴻禧公司因財務問題致球場土地遭拍賣，無法繼續經營球場，該球場原會員遂籌組重建委員會，並與鴻禧公司負責人簽立重建協議書，但會員指控接手的大溪公司沒有依約賠償及給付會員股權，台灣高等法院駁回會員的請求，可上訴。
一審及二審都認為，大溪公司非重建協議書之當事人，不受該協議書內容之拘束，況且大溪公司與鴻禧公司間就原會員之權益保障問題，已於合作協議書完全未提到應給付原會員22％之股權，因此駁回會員的請求。
2002年經營鴻禧高爾夫球場的鴻禧公司因財務問題致球場土地遭拍賣，無法繼續經營球場，該球場原會員遂籌組重建委員會，並與鴻禧公司負責人簽立重建協議書，但會員指控接手的大溪公司沒有依約賠償及給付會員股權，台灣高等法院駁回會員的請求，可上訴。
一審及二審都認為，大溪公司非重建協議書之當事人，不受該協議書內容之拘束，況且大溪公司與鴻禧公司間就原會員之權益保障問題，已於合作協議書完全未提到應給付原會員22％之股權，因此駁回會員的請求。
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