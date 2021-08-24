中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增疫苗接種後45件不良反應通報事件，並新增2例死亡，分別為一例AZ與一例莫德納，至於昨天出現一名接種高端疫苗後死亡的陸姓作家作家尚未列入統計。不良反應通報中也有一名接種高端者。

指揮官陳時中表示，昨天(23日)疫苗單日接種數共接種17萬9215人，其中高端為16萬7千人，施打率還算是滿意。至於整體疫苗覆蓋率突破四成，達到40.23%，計次人口比為43.66%。

發言人莊人祥表示，昨天新增的一名接種高端後死亡事件，為住在桃園市的陸姓作家，是不良事件死亡通報，接種高端疫苗後死亡的首例，未來會有陸續報告。

有關不良事件通報，昨天有45件，其中非嚴重不良事件有23件，死亡有2件，其他疑似不良事件20件。死亡部分尚未列入昨天的高端個案，但昨天高端新增1個疫苗接種後非嚴重不良事件。

莊人祥表示，死亡部分，新增一例是接種AZ疫苗後發生，為77歲，接種疫苗後59天發生，同時間新增一例莫德納疫苗，為70歲機種後36天發生，至於昨天出現一名接種高端疫苗後死亡的陸姓作家作家尚未列入統計。

疾管署統計，截至8月23日全國累計接種1024萬6977劑疫苗，其中AZ接種641萬5089劑，莫德納366萬4620劑，高端16萬7268劑。死亡事件累積653件，分別為AZ疫苗536件，莫德納117件。