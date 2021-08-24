美國食品暨藥物管理局正式批准輝瑞BNT疫苗，未來民間可不需要經過政府或醫療機構，直接向輝瑞公司購買疫苗，我國是否也可透過藥商代理方式來添購疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，須由相關代理商或分公司來申請。

陳時中說，到現在還沒有這樣的一個變化，台灣輝瑞是有分公司在的，基本上在取得藥證後，如果要用這樣藥證的方式進來，那就要取得台灣的藥證，由這些代理商或分公司來向食藥署提出申請，可是目前還沒有這些相關訊息。