民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 14:332021/08/24 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國食品暨藥物管理局正式批准輝瑞BNT疫苗，未來民間可不需要經過政府或醫療機構，陳時中表示，須由相關代理商或分公司來申請。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國食品暨藥物管理局正式批准輝瑞BNT疫苗，未來民間可不需要經過政府或醫療機構，直接向輝瑞公司購買疫苗，我國是否也可透過藥商代理方式來添購疫苗？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，須由相關代理商或分公司來申請。 陳時中說，到現在還沒有這樣的一個變化，台灣輝瑞是有分公司在的，基本上在取得藥證後，如果要用這樣藥證的方式進來，那就要取得台灣的藥證，由這些代理商或分公司來向食藥署提出申請，可是目前還沒有這些相關訊息。 八大行業何時開放？陳時中提4條件 做到就有機會開 打高端有沒有效？前台大醫舉1例：接種兩劑的保護力都是未知數 #輝瑞 #民間 #BNT #購買疫苗 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民支持蔡英文接種高端疫苗？ 最新民調出爐 08:592021/08/24 政治 遭疑卡疫苗護高端 阿中動氣否認 04:102021/08/24 焦點要聞 女星打完BNT疫苗仍確診變種病毒 發病前脫罩與演員合照 13:092021/08/24 娛樂 迎戰變種病毒 擴大邊境防堵 啟動五監測 04:102021/08/24 財經要聞 跟進北市！35席議員聯署要求中市府為台中市民自購疫苗 10:422021/08/24 生活 作家打高端隔天亡 游淑慧聽完陳時中說明 質疑「這一點」 15:492021/08/24 政治 害怕開學群聚、沒進口疫苗可打 大學生受迫打高端 12:482021/08/24 生活 照三餐被問 陳時中終於鬆口：8月底一定有疫苗來 14:522021/08/24 生活 輝瑞新冠疫苗 取得美國FDA藥證 04:102021/08/24 焦點要聞 有錢就任性！大叔幫兒買車 竟扛10麻袋硬幣付款 店員傻眼 15:202021/08/24 搜奇 輝瑞BNT疫苗獲美藥證授權許可 保瑞表態：有興趣代理 14:072021/08/24 財經 生活熱門新聞 新北首例！39歲男昨打高端今昏迷不治 衛生局回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 陸姓作家打高端猝逝 接種後曾到1地打卡：最後IG動態曝 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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