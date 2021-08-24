好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）出道近40年，一直都低調做善事，從未使用過社群網站或軟體，日前卻為了聲援阿富汗少女，首度開設IG帳號，短短3天內發布2篇與阿富汗相關的貼文，追蹤數卻已經快要突破900萬人追蹤，還有望能夠打破金氏世界紀錄。

安潔莉娜裘莉一直都十分關注社會議題，近來阿富汗遭塔利班組織攻陷，民眾陷入不安動盪的局面，她也為這些無助的阿富汗國民發聲，公開來自當地少女的信件並表示：「阿富汗人民失去了在社群網站上交流、自由表達的能力，所以我來IG分享他們的故事，以及世界各地為了基本人權而戰的人的聲音。」

事實上，安潔莉娜裘莉的動向獲得巨大關注，在創立IG帳號不到3小時就吸引210萬人追蹤，打破飾演哈利波特系列「榮恩」演員魯伯特葛林特的紀錄，當時他的紀錄為4小時1分，然而在五天前，韓團NCT成員泰一才刷新此項紀錄，以1小時45分的時間成為最快突破百萬追蹤的帳號。

如今是安潔莉娜裘莉開設帳號的第3天，她已經在IG發布了2則貼文，都與阿富汗相關，第一則為阿富汗少女發聲，第二則也讓世界更了解阿富汗民眾現在的處境，每次發文讚數都迅速突破百萬，如今她的粉絲人數也來到894萬人，足見安潔莉娜裘莉對世界的影響力。