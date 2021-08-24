知情人士與供應商透露，由於在明年推出前的初步需求相當強勁，福特汽車已經將F-150 Lightning全尺寸電動皮卡的生產目標提高一倍，福特並計畫追加8.5億美元支出以衝刺該生產目標。

消息人士表示，該美國第二大汽車製造商將F-150 Lightning在2024年的生產目標從原先設定的40,000多輛調升至超過80,000輛。

受此激勵，福特周一股價上漲1.27%，收在12.73美元。

一名消息人士表示，Lightning的需求讓福特高層非常驚喜。

產業專家懷疑個人買家是否願意放棄他們的汽油動力皮卡，轉而購買電動車款，但商業客戶為了減少碳足跡，正加速引進電動卡車和貨車。

另一名消息人士表示，福特F-150 Lightning的生產計畫尚包括在明年春季推出後，全年生產約15,000輛、2023年生產55,000輛，以及在2025年底推出第二代Lightning電動皮卡之後，全年生產目標為接近16萬輛。

消息人士表示，在此之前，福特去年11月已經將生產目標提高50%。Lightning推出前的強勁需求，尤其來自商業客戶的需求，是生產目標越來越樂觀的原因。

福特發布聲明表示，客戶對F-150 Lightning的需求讓我們感到振奮，目前已經收到12萬筆預購訂單，我們將繼續努力解決生產限制，並滿足客戶需求。

福特拒絕透露更多細節。

迫於在歐洲和中國等地區減少汽車排放的壓力，福特等全球汽車製造商正競相將汽油動力車轉換成全電動車。

美國總統拜登此前亦提出將斥資1740億美元促進電動車生產、銷售和相關基礎建設的計畫。

其他準備推出電動皮卡的汽車製造商包括通用汽車、特斯拉，以及新創公司Lordstown Motors、Canoo和Rivian。

福特也是Rivian的股東之一。

跨國汽車調研公司AutoForecast Solutions此前表示，預計在2025年底推出的第二代F-150 Lightning，料將率先採用福特新的TE1卡車架構。第一代Lightning使用的平台大致源自標準型F-150。