24日經側面了解，韓國三星電子可折疊的新型智慧手機雖尚未正式上市，但在韓國國內的預購訂單已突破80萬支。三星希望以降價方式獲得消費者青睞，進而將這種高階可折疊的新智慧手機變成市場主流。

據悉，均使用5G系統的Galaxy Z Fold3以及Galaxy Z Flip3手機產品，大概有60萬張訂單是韓國電信業者所下的。同時，剩下的20萬支則是韓國一般消費者所預購的。目前看來，最新Galaxy Z系列的預訂量是之前Galaxy Z Fold2的10倍左右。

曾在11日舉辦過Galaxy Z最新系列發表會的三星，也大筆一揮地把新的摺疊手機降價40萬韓元，約340 美元，並希望消費者可以接受這種價格。

可以左右折疊的Z Fold3，是三星首款支持S Pen觸控筆，且採全新螢幕下鏡頭技術的折疊機，降價後的價格為199萬韓元。至於能上下對折的Z Flip3，外面可顯示的螢幕要比舊系列大上4倍左右，現售125萬韓元。

在三星這兩款可折疊機的新品中，較多消費者選擇價格沒那麼貴的Z Flip3而不是Z Fold3。同時，折疊後機身較小的Z Flip3，目前約有6成的預定量。

根據韓國最大電信業者SK Telecom統計，約60%的Galaxy Z摺疊新機，買主集中在30到40多歲的中年人。

若再細分，30多歲到40多歲的男性消費者，占左右對開Z Fold3預定單中的57%。同時，25至45歲的女性顧客，則是上下對折Z Flip3最大買家。而這兩類客戶群，也占這次三星預購總數的35%。