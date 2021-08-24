1MORE萬魔聲學於8月份推出新款真無線耳機——1MORE ColorBuds 2時尚豆，經典寶石外觀搭配全新複合工藝呈現靈動光影，三種顏色展現多樣神秘風情，流線外型更滿足消費者不同風格的搭配需求。

1MORE與Sonarworks團隊聯手合作，將全球超過70000個錄音室採用的專業調音技術 SoundID智慧演算法內置於ColorBuds 2時尚豆，為每位使用者打造專屬的個性音效，帶來客製化的音樂體驗。Sonarworks聲音校準技術不僅得到45位葛萊美錄音師的推薦，並獲得了10項國際權威音樂大獎，專業的技術底蘊確保SoundID為雙耳帶來原音重現的音效。消費者只需透過app一次設定，即可獲得個人化的音效資料。

1MORE ColorBuds 2採用7mm石墨烯複合動圈喇叭單元搭配雙磁路設計，石墨烯的高聲速、低失真性能，加上低音優化和精密腔體設計，實現具有穿透力的音質。聲音調校則由葛萊美錄音大師Luca Bignardi專業調音，帶給消費者寬闊聲場與具均衡感的音樂饗宴。

1MORE ColorBuds 2採用專業高性能高通晶片，即便高速傳輸也如有線耳機般穩定，且相容iOS、Android與Windows等多系統，滿足不同用戶群的使用需求。配合全新藍牙5.2傳輸技術帶來的強抗干擾能力，即使在人群密集的機場、捷運站等場所也能有效避免斷線、聲音斷斷續續等問題。

1MORE ColorBuds 2搭載高通TrueWireless Mirroring鏡像連接技術，耳機與手機的訊號同步傳輸且更穩定流暢，可任意切換單、雙模式，音樂、通話不中斷。aptX Adaptive自我調整解碼格式，支援多種音訊解碼，擁有高音質、低延遲音訊傳輸，消費者在不同應用程式之間動態切換，也能享有滑順、流暢的聆聽體驗。

1MORE ColorBuds 2的高靈敏度麥克風結合「QuietMaxTM」獨家降噪演算法，降噪深度可達25dB，無壓均衡的主動降噪，輕觸即可濾除公共場所如車站和機場、辦公室或咖啡廳的吵雜人聲以及空調等電器散發出來的雜訊，大幅降低干擾。此外，1MORE ColorBuds 2還具備「通透模式」，透過麥克風收集周圍的環境音，讓使用者在聆聽音樂的同時，還能清晰聽見所處環境的聲音。消費者只需長觸耳機背蓋，就可以切換成該模式，不錯過任何訊息。

1MORE ColorBuds 2左、右耳機各搭載兩組麥克風，並透過高通cVc 8.0雙麥智慧降噪演算法，實現精準反向消噪，在保留清楚人聲的同時，通話更自然順暢，即使在環境喧囂的戶外街頭，也可以清晰溝通。

1MORE萬魔聲學於8月份推出新品——1MORE ColorBuds 2時尚豆。（1MORE提供／黃慧雯台北傳真）

1MORE ColorBuds 2滿電支援8小時聽歌，搭配充電盒整體續航可達24小時（ AAC 格式、50% 音量條件下測算的實驗室資料）。此外，1MORE ColorBuds 2還為高效生活帶來了極速快充功能，快充15分鐘即可使用兩小時。除了續航力及快充功能，1MORE ColorBuds 2還支援Qi認證無線充電，並具防塵抗汗特性IPX5防水設計，不論是通勤、上學或運動，皆無需擔心耳機會因流汗或是沾染戶外灰塵而受損。此外，1MORE ColorBuds 2具備智慧入耳偵測（音樂自動暫停及播放），同時可滿足app操控自訂、智慧語音助手等便捷需求，享受音樂輕鬆不間斷。

1MORE ColorBuds 2時尚豆全新流線型設計外觀揉合晨曦金、寒霜白、曜夜黑三種顏色，可讓你立即體驗錄音室等級SoundID個人化音效，感受音樂震撼。新品建議售價3290元，即日起可至中華電信、遠傳電信門市及各大線上通路搶購。