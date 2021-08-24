85歲以上打第2劑時間到 陳時中回應了 14:392021/08/24 中時 鄭郁蓁 、 粘耿豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 85歲以上長者於六月中施打第一劑的疫苗，已經到了第二劑間隔十週的時間,陳時中表示戰略上仍是以第一劑為主。(粘耿豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於今天已經有85歲以上長者於六月中施打第一劑的疫苗，已經到了第二劑間隔十週的時間，對於疫苗在哪？中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，會留下一部分給需要給第二劑接種者，但是戰略上仍是以第一劑為主。 陳時中表示，目前需要接種第二劑的人數不斷計算中，接下來九月中到九月下旬後，會進入第二劑的接種高峰期。 因此會留給一部分疫苗給時間到應該接種第二劑者，但是他強調，戰略上仍是以第一劑為主。 照三餐被問 陳時中終於鬆口：8月底一定有疫苗來 第三劑疫苗保護力增4倍 網嘆：台灣人連首劑在哪都不知 #第二劑 #疫苗 #85歲以上 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遭疑卡疫苗護高端 阿中動氣否認 04:102021/08/24 焦點要聞 20歲以下大學生苦無疫苗可打 陳時中承諾：盡快往下開放 15:172021/08/24 生活 迎戰變種病毒 擴大邊境防堵 啟動五監測 04:102021/08/24 財經要聞 美軍撤出阿富汗非突發行動 陳文茜5理由分析：確保美國第一 08:202021/08/24 政治 同日開打3種新冠疫苗 台中榮總單日創7200人次 16:192021/08/24 生活 作家打高端隔天亡 游淑慧聽完陳時中說明 質疑「這一點」 15:492021/08/24 政治 八大行業何時開放？陳時中提4條件 做到就有機會開 14:512021/08/24 生活 打高端有沒有效？前台大醫舉1例：接種兩劑的保護力都是未知數 11:242021/08/24 生活 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 15:372021/08/24 生活 高端5千多劑疫苗效期剩1個月 藍委回推驚曝：第一期實驗時就生產？ 10:082021/08/24 政治 林為洲反對變相逼迫教師施打高端 要求全額補助PCR費用 11:572021/08/24 政治 生活熱門新聞 新北首例！39歲男昨打高端今昏迷不治 衛生局回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 陸姓作家打高端猝逝 接種後曾到1地打卡：最後IG動態曝 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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