由於今天已經有85歲以上長者於六月中施打第一劑的疫苗，已經到了第二劑間隔十週的時間，對於疫苗在哪？中央流行疫情指揮官陳時中今天表示，會留下一部分給需要給第二劑接種者，但是戰略上仍是以第一劑為主。

陳時中表示，目前需要接種第二劑的人數不斷計算中，接下來九月中到九月下旬後，會進入第二劑的接種高峰期。

因此會留給一部分疫苗給時間到應該接種第二劑者，但是他強調，戰略上仍是以第一劑為主。

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第三劑疫苗保護力增4倍 網嘆：台灣人連首劑在哪都不知
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