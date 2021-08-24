一名女子發文抱怨，36歲男友花不起壞壞的旅館錢，頻向她打聽媽媽幾點會出門，為的是到她家裡不用花半毛錢，情人節還要求傳火辣照給他養眼，氣得問網友「這樣的男友，我是否該放生？」

女網友怒批36歲男友連上旅館壞壞的錢都要 省，氣得想放生。（圖／翻攝自廢公社）

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，男友以前說過常常跟前任吵架，原本還不知什麼原因，相處後才發現男友相當摳門，「希望不花任何錢可愉快跟女友進行人與人之間的連結」。

女網友將2人的對話紀錄PO上網，原PO對話中對男友：「真要發生關係可以去旅館，而且一直問我媽行蹤，她難道不會懷疑嗎？」，但男友卻回了一句「旅館還要花錢」，讓原PO氣得大罵「才多少錢啊？一個男人連要打砲房間錢都出不起，你別打炮了」。

原PO事後越想越氣，於是發文抱怨「最好笑的是要來我家，又覺得我媽行蹤難捉摸不能來，天天在那要我的內衣照！」，原PO表示，情人節沒見面，連巧克力也沒有，男友竟不在意她很失望，只顧鬼打牆地要她傳火辣照讓他養眼，氣得她想放生。

網友看完整段對話也傻眼，紛紛回應：「這已經不是直不直男的問題了，建議放生」、「這種人居然會有女朋友」、「這不是男友！這是專門泡茶的朋友」、「像是一個變態，也感覺什麼都不要付出就要得到」、「唉，偏偏這種的都有女朋友」、「這感覺完全不像男友，感覺變態在騷擾」。