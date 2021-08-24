高端爆首例死亡！作家打完隔天猝逝「初判心肌梗塞」 陳時中：不會因此停止施打

高端疫苗昨正式開打，蔡英文總統成為首位接種者，鼓勵國人施打，而統計昨天有3人打完高端後身體不適，另最新傳出56歲陸姓網路專欄作家昨打高端、今日卻突然死亡。對此，資深媒體人王尚智批，之前衛福部對施打疫苗的死亡並不在意、也沒有積極研究與追蹤，造成疫苗死亡黑數，如今政府態度會更重視，還是更隱匿。

陸姓作家昨（23日）上午10點左右在臉書發文分享，一家三口去桃園大園國際高中接種高端疫苗，並表示自己很榮幸與蔡英文在同一梯打到高端疫苗；他還在留言處支持高端疫苗，喊話經過科學證實，高端最有效也最安全，但陸姓作家今傳出身體不適，送醫後到院前即死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會上表示，目前初步認為是有心肌梗塞的可能性，但因為個案是在到院前死亡，所以需要經由司法相驗，再由檢察官做相關判定。

對於陸姓作家的離世，王尚智今在臉書發文表示，對於施打AZ與莫德納後的關連死亡，衛福部完全沒當回事，沒有追蹤，更無研究。面對痛心家屬，驗屍時檢察官要求「要先剖解，才能通報」，不忍原本健康無礙的親長，因為一劑疫苗而致命，還要再受解剖之苦；放棄解剖通報，成為疫苗施打「死亡黑數」的關鍵。如今高端死亡案例，政府的態度會更重視，還是更隱匿？

王尚智接著指出，台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前在廣播中，面對高端疫副作用相關問題的詢問，認為「我們不能只看單一案件就擴大檢視，進而質疑疫苗的安全性，這樣不但有違科學原則，對疫苗也不公平。」王尚智忍不住批，竟然是對「疫苗」不公平？而不是對「人命」不公平？！