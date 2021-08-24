全台疫情警戒今起延長2級至9月6日，但八大行業如歌廳、舞廳、理容院等仍然維持不開放，令業者相當苦惱。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今提出開放八大行業的難處及條件，若有良好指引、能落實執行、有能力管理、疫苗覆蓋率達到一定程度就有機會開放。

陳時中表示，八大行業不易管理且容易群聚，若要開放非常兩難，除非能有很好的指引，能落實執行，且主管單位有能力管理就就有開放的可能。除了以上3點，另一個條件則是等到好疫苗覆蓋率達到一定的標準，開放的可能性也會增加。