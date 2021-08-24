八大行業何時開放？陳時中提4條件 做到就有機會開 14:512021/08/24 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八大行業何時開放，陳時中提出4條件，表示做到就有機會開。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台疫情警戒今起延長2級至9月6日，但八大行業如歌廳、舞廳、理容院等仍然維持不開放，令業者相當苦惱。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今提出開放八大行業的難處及條件，若有良好指引、能落實執行、有能力管理、疫苗覆蓋率達到一定程度就有機會開放。 陳時中表示，八大行業不易管理且容易群聚，若要開放非常兩難，除非能有很好的指引，能落實執行，且主管單位有能力管理就就有開放的可能。除了以上3點，另一個條件則是等到好疫苗覆蓋率達到一定的標準，開放的可能性也會增加。 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 遭疑卡疫苗護高端 阿中動氣否認 #八大行業 #開放 #條件 #陳時中 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 可以打球了！台中宣布有條件開放 各場所開放措施一次看 11:062021/08/24 生活 聯亞批雙標 流病專家再轟食藥署外行 04:102021/08/24 焦點要聞 中捷針對電磁閥線圈故障提報告 市議員：總體檢還有多少「未爆彈」 11:582021/08/24 生活 迎戰變種病毒 擴大邊境防堵 啟動五監測 04:102021/08/24 財經要聞 85歲以上打第2劑時間到 陳時中回應了 14:392021/08/24 生活 少女負氣離家被國中資優生誘上床 少年父強調：他很乖 12:222021/08/24 社會 高雄質詢稿提前外洩 藍質疑偷考題 04:102021/08/24 焦點要聞 直播》新北＋1開放區域擴大感染鏈仍未斷 侯友宜最新說明 14:522021/08/24 生活 北市阿公店想復業 官員要小姐學茶道 04:102021/08/24 地方新聞 CNN：兩關鍵讓陸有機會成全球首個控制Delta國家 12:232021/08/24 國際 補教師轉型 當網紅直播教英文 04:102021/08/24 焦點新聞 生活熱門新聞 爆網路專欄作家接種後猝死 高端回應了 - 生活 首例！打高端後身體不適 網路專欄作家隔日亡 - 生活 曝高端最重大副作用 台大醫揭猝死機率 - 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 - 生活 民間可直接向BNT購買疫苗？陳時中揭2條件 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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