台灣道署遺址就位在台南中西區永福國小。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

清代台灣道署遺址出土的一葉知秋磁器。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

公視熱播的《斯卡羅》，美國領事李仙得為了羅妹號前往台灣道署拜訪道台與總兵，清代道署為清代台灣最高權力官衙之一，也是台南400年歷史發展過程重要見證，台灣道署遺址就在台南市中西區永福國小，台南市文化資產管理處向文化部爭取到1628萬元經費，預計明年初永福國小校舍重建工程完工，將進行文物與遺構、學校歷史展示。

台南市政府將清代道署展示工程與教育推廣，納入「台南400年─文化資產場域再現計畫」，總經費1628萬元，獲文化部核定補助。該計畫由台南市文化資產管理處與永福國小共同合作，推動教育紮根，成為再造歷史現場與文化資產保存活化的實例。

永福國小於老舊校舍重建工程中，發現疑似清代遺構，經現場勘查及文獻比對，確認為清代「台灣兵備道」之道署遺構。按文獻記載，該地於日治時期依序作為「台南民政支部」、「台南廳舍」、「總督府商業專門學校」、「台南市役所」等機關使用，直至戰後永福國小遷至此地，幾經興修，成為今天的樣貌。此處保存清代磚造遺構，因其重要性與稀少性，指定為直轄市定古蹟「清代道署遺構」。

文資處表示， 目前熱映中的公視大戲《斯卡羅》，背景設定在1867年的清治時期台灣，第2集恰好描述當時美國駐廈門領事李仙得(Charles W. Le Gendre)為羅妹號(Rover)失事船員搜救一事，親赴台灣道署拜訪時任道台吳大廷和總兵劉明燈。如果場景屬實，則其真實發生地就在永福國小現址。

為保存遺構，文資處與永福國小校方多次協調，就校舍工程進行設計變更，規畫2處遺構展示區與文物展示室，成為歷史遺構與校舍空間共構的示範場域。該場域將藉由出土遺構及清代、日治時期的文物，例如極具代表性的一葉知秋瓷器，以及美軍大轟炸所燒熔的鬧鐘等，呈現此處過去300多年來歷史軌跡。

文資處指出，現正著手運用校方豐富歷史文化暨出土成果，進行教育推廣與教師增能課程，打造專屬永福國小校本課程，使師生深入認識永福國小歷史，學習考古及文化資產的概念，成為文化資產教育傳承的重要典範。