新北市今天增加1例，等於包辦全國僅有的1例，新北市市長侯友宜在今天下午三點的疫情記者會中表示，該個案住土城，感染源不明，因為個案同住的友人曾在5月30日確診，判斷應是舊案，傳染力也不高，新北市疫情仍穩定控制中。

直播》新北＋1開放區域擴大感染鏈仍未斷，侯友宜最新說明。

侯友宜說，此個案在樹林與板橋工作，Ct值37.67，不具傳染力，因為居住的友人5月30月篩檢確診，推測是當時被感染，卻沒有被檢驗出來舊案。

侯友宜表示，這名個案8月22日到萬華買東西身體不適，篩檢後確診，但新北市疫情控制仍穩定，請市民安心。