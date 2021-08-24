波蘭國防部周一指出，將沿著與白俄羅斯的邊境建立圍欄，並增加駐守軍隊數量，以阻止白俄羅斯非法移民的流入。

歐盟表示，白俄羅斯此舉是為了報復歐盟的制裁；白俄羅斯總統Alexander Lukashenko正在與移民進行一場複合戰爭，向歐盟施加壓力。此前白俄羅斯在領空扣押了一台民航機，要求迫降並逮捕政治異議人士，遭到歐盟抗議和制裁。

波蘭國防部長Mariusz Blaszczak指出，兩國邊境將築起2.5公尺高的圍欄，並增加士兵人數到2000人。

一些非政府組織批評波蘭政府對移民的處置，他們被迫困在波蘭和白俄羅斯之間邊界的開放地帶。人權團體指波蘭政府阻止難民入境，使他們遭到不人道對待。

波蘭副外交部長Marcin Przydacz表示，這些人不是難民，而是白俄羅斯政府引入的非法經濟移民。

立陶宛政府周一也表示，將在明年9月前完成與白俄羅斯邊境的508公里圍欄。

歐盟國家正加大對難民入境的管理。希臘政府也正在應對來自阿富汗的難民。