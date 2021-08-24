高端爆首例死亡！作家打完隔天猝逝「初判心肌梗塞」 陳時中：不會因此停止施打

高端疫苗才開放施打第二天，就出現一名陸姓作家接種後死亡的個案，中央流行疫情指揮中心今天並未公布死者接種高端疫苗的批號，同時也強調不會因此停止施打，至於死者的具體死因則有待司法相驗釐清是否與疫苗有關。

陳時中指出，今天上午傳出死訊的高端疫苗接種者，目前初步判斷是有心肌梗塞可能性，個案本身也有一些慢性病史，但這是到院前死亡的個案，還要由檢察官司法相驗，才能確定是否與疫苗有關。不過陳時中也表示，從個案的臉書看起來，施打後狀況滿穩定的。

陳時中今天並未說明該個案所接種的高端疫苗產品批號，並表示目前不會因此暫停接種，至於國軍疫苗接種政策也不會要求新兵一定要接種高端，會尊重當事人的選擇，不過整體接種疫苗策略，還是要依據國防部對國軍戰力的評估而定。

至於昨天食藥署完成檢驗封緘的24萬劑高端疫苗，有約5000千劑不被疾管署驗收，陳時中解釋，這並不叫退貨，高端疫苗沒有所謂的退貨率，前陣子因疫苗製程在進行放大，有一些技術性資料、部分食藥署認為需要再進行臨床試驗的部分，透過這樣的方式讓產品做的更完整。