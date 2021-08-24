環球晶(6488)今召開股東會，董事長徐秀蘭表示，今年下半年、明年訂單能見度非常高，客戶需求穩健，長約也持續簽訂中，環球晶在手訂單金額估計超過1000億元，只是這些訂單並非一年出完，部分是3年長約。市場關注的環球晶收購Siltronic世創一案，目前德國、美國各差一項審批，日本、中國也在等主管機關審查，但目前沒看到任何不合理情況，將符合原先預期，在下半年完成最終交割，明年併購綜效將陸續顯現。

在市場供需方面，徐秀蘭表示，12吋磊晶產品供需最緊張，徐秀蘭表示，其他產品供給也很緊，包括3吋及4吋特殊規格產品也非常緊，未來幾年需求健康。至於毛利率方面，若匯率、運費等因素未有太大變動，明年毛利率可望超過40%。第三代半導體方面的進展，徐秀蘭說，環球晶的碳化矽基板目前小量出貨，因需求比預期強勁，6吋碳化矽未來10年將扮演重要角色，不過8吋碳化矽進展超乎預期快速，發展的速度較原先預期提早2年時間。

有關擴產的部分，環球晶未來2年將投入8至9億美元，針對12吋產能啟動去瓶頸與擴產計畫，屆時總產能將增加10-15%。這波擴產計畫在日本、韓國、台灣與美國等廠區啟動，明年產能陸續開出，但受限設備交期較長，產能真正大量開出得待2023年中以後。