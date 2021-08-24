萬眾矚目的威力彩27億頭獎已在昨晚（23日）開出，讓全台彩券迷「捶心肝」，但別氣餒，還有上看5億的大樂透！星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，巨蟹座、牡羊座、處女座、金牛座偏財運旺翻，最容易中獎。而屬豬、牛、鼠、虎的人亦是本周4大好運生肖。小孟老師加碼表示，「因財神方位在北方，可把握本周早上7點至11點，以及下午3點至晚上7點的好運時辰去下注。」有機會增進財運，把大獎抱回家。

▍Top4 巨蟹座

本周幸運星落入巨蟹座，顯示巨蟹座被財氣籠罩，有突發偏財的機會！小孟老師建議，買大樂透前，先穿上紫色衣服或戴紫色口罩再去下注，因神秘的紫色能接通宇宙能量，讓財富不斷流動。

▍Top3 牡羊座

本周有財星靠近牡羊座，顯示「財神要來到家中坐」，牡羊座的人在鬼月財氣飽足、偏財運大增，黑色是本周的幸運色，建議下注前吃先黑色食物或飲品，如：米血糕、黑咖啡、青草茶等，能為你帶來大量財氣。

▍Top2 處女座

本周吉星駐守在處女座命宮，顯示本周處女座財運亨通，偏財運將能大發利市，獲利甚豐，小孟老師表示，「下注時要帶著紅包，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見祈求、賜你財富。」

▍Top1 金牛座

本周財星滑入金牛座偏帛宮位，顯示金牛座的人財氣上升，湧進本命與偏財宮位，建議下注完後，將彩券放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，有機會中大獎。