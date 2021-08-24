由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，將於今(24)日14:00開放全新職業【穿梭戰場的無情生命收割者．全新職業死神】預先登錄活動，「死神」為遊戲中暌違近一年推出的第11職業，擁有大範圍掃蕩怪物的主動技能、機率回復健康狀態的被動技能，以及殺敵越多、能力越強的英雄級技能，堪稱《天堂M》史上最強刺客！完成預先登錄可分別領取既有伺服器及新伺服器「鐮刀死神」兩種獎勵序號，虛寶種類更豐富、敬請把握！

《天堂M》全新職業「死神」預先登錄影片

《天堂M》穿梭戰場的無情生命收割者．全新職業死神、8月24日開放預先登錄！

《天堂M》於8月24日14:00開放【穿梭戰場的無情生命收割者．全新職業死神】預先登錄活動，可分別領取既有伺服器及新伺服器「鐮刀死神」兩種獎勵序號：

●既有伺服器兌換獎勵

「哈芙萬能藥選擇箱(活動)」*1、｢龍之聖水(活動)」*10、「成長支援箱(活動)」*1、「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」*1、「太古的玉璽(活動)」*1。

●新伺服器「鐮刀死神」兌換獎勵

「死神成長支援箱(活動)」*90、「死神升級獎勵箱(活動)」*1、「哈芙萬能藥(活動)」*5、「受祝福的 對武器施法的卷軸(活動)」*1、「受祝福的 對盔甲施法的卷軸(活動)」*1、「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」*1。

《天堂M》死神預先登錄開跑，預約領取雙重獎勵

歡慶全新職業「死神」即將上線，同時將開放全新伺服器「鐮刀死神」，並同步推出天幣直接購買商城裝備等多項精彩活動。本次改版也推出了「死神」職業轉換，玩家可以直接使用金幣進行轉職，詳細活動辦法請以官網公告為主。

死神改版後可使用100天幣兌換5張GAMA COUPON，包含：「一般裝備復原」有兩種資料統計時間，可自由選擇回復時段、「特殊變身/魔法娃娃再次合成」可獲得變身或魔法娃娃擇一重新挑戰合成的機會、「特殊商城裝備復原」可以復原不同屬性的同類型裝備，此外，全新效果「符石復原」可復原曾經因強化失敗而消失的同屬性符石、全新效果「龍之鑽石罐」根據玩家付費取得的龍之鑽石與龍之聖水的使用量，返還相對應的龍之鑽石罐。

《天堂M》即將開放新伺服器鐮刀死神，享受全新冒險的旅程

《天堂M》歡慶死神改版，官方祭出GAMA COUPON五張

史上最強刺客職業、全新職業「死神」超狂技能一次公開！

官方同步釋出「死神」完整技能資訊，即刻預登、準備成為史上最強刺客！以上活動內容以官網公告為準，請持續鎖定《天堂M》官方網站消息。

●大屠殺

一般攻擊時，以5格範圍的怪物為對象，給予大範圍傷害。

●地獄鐮刀

使用技能時，以3格範圍的怪物為對象，給予廣範圍傷害。

●死亡鐮刀

1階段「死亡鐮刀:盔甲」防禦/閃避力下降；2階段「死亡鐮刀:傷害」使目標傷害減少；3階段「死亡鐮刀:減免」使目標傷害減免/傷害減少的能力下降；4階段「死亡鐮刀:昏迷」昏迷抗性/命中下降，死亡鐮刀發動機率增加。

●英雄級技能「處決」

自動感知周圍3格半徑HP 25%以下敵人，使用技能時，給予強力傷害。

●死亡暈擊

技能命中時，使3格內玩家目標暈眩，並使目標的治癒效果轉換為傷害效果。

●傳說級技能「死亡暈擊(安魂曲)」

強化死亡暈擊，並增加昏迷機率擊持續時間，昏迷持續時間結束後，依對象減少的HP比例給予追加傷害。

●英雄級技能「鐮刀束縛」

技能命中時，綁住對象的腳，使其陷入無法動作的狀態。

●傳說級技能「鐮刀束縛(安魂曲)」

技能射程距離及命中率增加，命中時發動連接技能，縮短無法移動的敵人距離。

●英雄級技能「死亡之手」

技能命中時，對象套用「恐懼」效果，一定時間內無法操作角色。

●神話級技能「死亡破壞者」

技能命中時，對象套用「挑釁」效果變為無法操作，近距離傷害增幅，被拉向施展對象。

●死亡收割

消滅怪物少量恢復HP，消滅玩家機率恢復100%HP。

●幽魂反擊

迴避攻擊時，可讓攻擊對象暫時套用持續傷害及移動速度降低效果。

●傳說級技能「幽魂之軀」

使用技能時解除負面狀態，恢復HP且從所有目標解除，並變為半透明狀態，移動時暫時性地貫穿玩家及怪物。

●英雄級技能「死亡筆記」

依據擊殺對象的職業，提升近距離迴避、遠距離迴避與魔法防禦的能力。